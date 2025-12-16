Минобороны России заявило о взятии Новоплатоновки в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Новоплатоновка — небольшое село на левом берегу Оскольского водохранилища. Располагается примерно в 120 км от Харькова.

В сводке министерства также сообщили, что подразделения группировки «Центр» заняли 120 зданий в городе Димитрове в ДНР. Подчеркивается, что войска продолжают наступление в Западном и Восточном микрорайонах города, а также в населенных пунктах Светлое и Гришино.