Нападения в российских школах за десять лет
16 декабря в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток напал на учащихся. По информации СКР, он ранил ножом охранника и убил ребенка. Последние инциденты с оружием в российских учебных заведениях — в материале “Ъ”.
- 18 марта 2016 года в школе города Находка Приморского края молодой человек ударил ножом 15-летнюю ученицу в кабинете директора школы, а затем совершил самоубийство. От полученных ранений девушка скончалась. 19-летний юноша хотел выяснить отношения со своей возлюбленной.
- 11 февраля 2017 года 14-летний ученик школы №1 города Нижнекамска выстрелил в соседа по парте из пневматического пистолета. 17 февраля подросток скончался в больнице. Против стрелка возбудили уголовное дело, преследованию подверглись и сотрудники школы, которых обвинили в халатности.
- 5 сентября 2017 года 15-летний ученик школы №1 подмосковной Ивантеевки напал на учительницу информатики, открыв стрельбу из пневматического оружия. Он также забросил в класс несколько дымовых шашек. Были госпитализированы четыре человека — учительница и трое девятиклассников, которые, испугавшись, выпрыгнули из окон. В феврале 2019 года стрелок получил семь лет и три месяца колонии.
- 18 декабря 2017 года на спортивной площадке одной из школ в микрорайоне Юбилейный города Иркутска 16-летний подросток в ходе ссоры ударил своего 15-летнего оппонента ножом. Пострадавший скончался. Несовершеннолетнего убийцу задержали на следующий день. Выяснилось, что он уже ранее привлекался к уголовной ответственности, было возбуждено уголовное дело.
- 15 января 2018 года в школе №127 города Пермь между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Пострадали 15 человек, из которых 12 были госпитализированы. Среди них была 47-летняя учительница. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии. Двое зачинщиков драки были взяты под стражу. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Один подросток получил девять лет и восемь месяцев лишения свободы, второй — семь лет.
- 17 января 2018 года 16-летний учащийся 9-го класса школы в деревне Смольное Челябинской области ранил ножом 17-летнего одноклассника в ходе драки. Пострадавший был госпитализирован с «непроникающим» ножевым ранением. По факту инцидента была проведена следственная проверка.
- 19 января 2018 года 15-летний сын бывшего спецназовца ГРУ устроил резню в школе №5 в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ. От действий подростка, вооруженного туристическим топориком, штык-ножом и бутылкой с зажигательной смесью, пострадали семь человек, включая двух учительниц, с одной из которых у него был конфликт. При задержании школьник пытался покончить с собой, нанеся себе несколько ножевых ранений.
- 20 февраля 2018 года во дворе одной из школ Заволжского района города Ярославля подросток открыл стрельбу из пневматики. На тот момент стрелку было 15 лет. Пострадавших не оказалось. Суд направил подростка в учебное учреждение закрытого типа на один год и десять месяцев.
- 21 марта 2018 года 13-летняя ученица школы №15 в городе Шадринске Курганской области открыла стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета. Пострадали семь человек. Они получили незначительные травмы. Стрелявшая семиклассница вернулась к учебе, но отдельно от своих одноклассников. Врачи, обследовавшие девочку, полагали, что она не отдавала себе отчета о возможных последствиях своих действий.
- 18 апреля 2018 года в школе №1 в башкирском Стерлитамаке 17-летний ученик напал на одноклассников и преподавателя, ударил себя ножом и поджег помещение. Четверо пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Спустя год подростка отправили на принудительное лечение.
- 17 октября 2018 года 18-летний студент взорвал самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу из ружья в керченском политехническом колледже. 21 человек погиб, включая самого нападавшего, совершившего самоубийство. Еще 67 человек получили ранения.
- 4 марта 2019 года в Темрюкском районе Краснодарского края 15-летний ученик местной школы обстрелял пятерых учащихся из пневматического пистолета. Все пострадавшие получили ссадины, гематомы. Подросток якобы потребовал у них деньги, а в ответ на отказ начал стрелять из пневматики.
- 14 ноября 2019 года произошла стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Один учащийся погиб. Нападавший, 19-летний студент колледжа Даниил Засорин, покончил с собой после того, как его заблокировали в одной из аудиторий.
- 11 мая 2021 года в Казани произошла стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. Погибли 7 восьмиклассников и 2 учительницы, пострадали более 20 человек. 19-летний нападавший Ильназ Галявиев, бывший ученик этой школы, был арестован. 13 апреля 2023 года его приговорили к пожизненному лишению свободы.
- 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете студент первого курса Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, в результате которой погибли 6 и получили различные ранения и травмы 47 человек. Сам нападавший был ранен и задержан. 28 декабря 2022 года получил пожизненный срок.
- 26 сентября 2022 года в Ижевске в школе №88 произошла стрельба. 18 человек погибли, около 25 получили ранения. Нападение совершил Артем Казанцев, выпускник школы 1988 года рождения. После стрельбы он покончил с собой.
- 7 декабря 2023 года 14-летняя ученица гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу из охотничьего ружья отца. В результате нападения погибла одна школьница, пять человек пострадали, а сама стрелявшая совершила самоубийство. Суд приговорил отца девочки к 1 году и 8 месяцам исправительных работ за небрежное хранение оружия.
- 16 сентября 2024 года 13-летний ученик школы №68 в Челябинске напал на одноклассников и педагога с молотком и ножом. Пострадали трое детей и учитель. Самого подростка направили в психоневрологическую больницу, где он ранее проходил лечение. Следователи задержали замдиректора школы по обвинению в халатности и заместителя директора ЧОП, которое оказывало не отвечающие требованиям безопасности услуги школе.
- 23 сентября 2024 года 13-летний ученик школы №1 в поселке Балаганск Иркутской области напал на одноклассников с молотком и ножом. В результате трое детей получили легкие ранения. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и халатности со стороны руководства школы.
- 6 декабря 2024 года ученик школы №94 в Краснодаре во время драки ранил ножом пятерых подростков, трое из которых были госпитализированы. Обвиняемый предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве. В ходе следствия выяснилось, что его родители с гражданством Армении находились в стране нелегально, судом вынесено решение о выдворении их из РФ.
- 11 марта 2025 года восьмиклассник школы №117 в Нижнем Новгороде напал с ножом на двух одноклассников на уроке русского языка. Подростка отправили под домашний арест. Возбуждено дело о покушении на убийство, СКР проверяет сотрудников школы, пропустивших нож через металлодетектор.
- 15 декабря 2025 года ученик девятого класса школы №191 в Санкт-Петербурге нанес ножевые ранения своей учительнице из-за конфликта по поводу оценки. Затем он попытался покончить с собой. Обоих госпитализировали. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство.