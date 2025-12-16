Нападения в российских школах за десять лет

16 декабря в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток напал на учащихся. По информации СКР, он ранил ножом охранника и убил ребенка. Последние инциденты с оружием в российских учебных заведениях — в материале “Ъ”.

18 марта 2016 года в школе города Находка Приморского края молодой человек ударил ножом 15-летнюю ученицу в кабинете директора школы, а затем совершил самоубийство. От полученных ранений девушка скончалась. 19-летний юноша хотел выяснить отношения со своей возлюбленной.

11 февраля 2017 года 14-летний ученик школы №1 города Нижнекамска выстрелил в соседа по парте из пневматического пистолета. 17 февраля подросток скончался в больнице. Против стрелка возбудили уголовное дело, преследованию подверглись и сотрудники школы, которых обвинили в халатности.

5 сентября 2017 года 15-летний ученик школы №1 подмосковной Ивантеевки напал на учительницу информатики, открыв стрельбу из пневматического оружия. Он также забросал в класс несколько дымовых шашек. Были госпитализированы четыре человека — учительница и трое девятиклассников, которые, испугавшись, выпрыгнули из окон. В феврале 2019 года стрелок получил семь лет и три месяца колонии.

18 декабря 2017 года на спортивной площадке одной из школ в микрорайоне Юбилейный города Иркутска 16-летний подросток в ходе ссоры ударил своего 15-летнего оппонента ножом. Пострадавший скончался. Несовершеннолетнего убийцу задержали на следующий день. Выяснилось, что он уже ранее привлекался к уголовной ответственности, было возбуждено уголовное дело.

15 января 2018 года в школе №127 города Пермь между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Пострадали 15 человек, из которых 12 были госпитализированы. Среди них была 47-летняя учительница. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии. Двое зачинщиков драки были взяты под стражу. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Один подросток получил девять лет и восемь месяцев лишения свободы, второй — семь лет.

17 января 2018 года 16-летний учащийся 9-го класса школы в деревне Смольное Челябинской области ранил ножом 17-летнего одноклассника в ходе драки. Пострадавший был госпитализирован с «непроникающим» ножевым ранением. По факту инцидента была проведена следственная проверка.

с «непроникающим» ножевым ранением. По факту инцидента была проведена следственная проверка. 19 января 2018 года 15-летний сын бывшего спецназовца ГРУ устроил резню в школе №5 в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ. От действий подростка, вооруженного туристическим топориком, штык-ножом и бутылкой с зажигательной смесью, пострадали семь человек, включая двух учительниц, с одной из которых у него был конфликт. При задержании школьник пытался покончить с собой, нанеся себе несколько ножевых ранений.

20 февраля 2018 года во дворе одной из школ Заволжского района города Ярославля подросток открыл стрельбу из пневматики. На тот момент стрелку было 15 лет. Пострадавших не оказалось. Суд направил подростка в учебное учреждение закрытого типа на один год и десять месяцев.

21 марта 2018 года 13-летняя ученица школы №15 в городе Шадринске Курганской области открыла стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета. Пострадали семь человек. Они получили незначительные травмы. Стрелявшая семиклассница вернулась к учебе, но отдельно от своих одноклассников. Врачи, обследовавшие девочку, полагали, что она не отдавала себе отчета о возможных последствиях своих действий.

18 апреля 2018 года в школе №1 в башкирском Стерлитамаке 17-летний ученик напал на одноклассников и преподавателя, ударил себя ножом и поджег помещение. Четверо пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Спустя год подростка отправили на принудительное лечение.

17 октября 2018 года 18-летний студент взорвал самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу из ружья в керченском политехническом колледже. 21 человек погиб, включая самого нападавшего, совершившего самоубийство. Еще 67 человек получили ранения.

4 марта 2019 года в Темрюкском районе Краснодарского края 15-летний ученик местной школы обстрелял пятерых учащихся из пневматического пистолета. Все пострадавшие получили ссадины, гематомы. Подросток якобы потребовал у них деньги, а в ответ на отказ начал стрелять из пневматики.

14 ноября 2019 года произошла стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Один учащийся погиб. Нападавший, 19-летний студент колледжа Даниил Засорин, покончил с собой после того, как его заблокировали в одной из аудиторий.

11 мая 2021 года в Казани произошла стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. Погибли 7 восьмиклассников и 2 учительницы, пострадали более 20 человек. 19-летний нападавший Ильназ Галявиев, бывший ученик этой школы, был арестован. 13 апреля 2023 года его приговорили к пожизненному лишению свободы.

20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете студент первого курса Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, в результате которой погибли 6 и получили различные ранения и травмы 47 человек. Сам нападавший был ранен и задержан. 28 декабря 2022 года получил пожизненный срок.

26 сентября 2022 года в Ижевске в школе №88 произошла стрельба. 18 человек погибли, около 25 получили ранения. Нападение совершил Артем Казанцев, выпускник школы 1988 года рождения. После стрельбы он покончил с собой.

7 декабря 2023 года 14-летняя ученица гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу из охотничьего ружья отца. В результате нападения погибла одна школьница, пять человек пострадали, а сама стрелявшая совершила самоубийство. Суд приговорил отца девочки к 1 году и 8 месяцам исправительных работ за небрежное хранение оружия.

16 сентября 2024 года 13-летний ученик школы №68 в Челябинске напал на одноклассников и педагога с молотком и ножом. Пострадали трое детей и учитель. Самого подростка направили в психоневрологическую больницу, где он ранее проходил лечение. Следователи задержали замдиректора школы по обвинению в халатности и заместителя директора ЧОП, которое оказывало не отвечающие требованиям безопасности услуги школе.

23 сентября 2024 года 13-летний ученик школы №1 в поселке Балаганск Иркутской области напал на одноклассников с молотком и ножом. В результате трое детей получили легкие ранения. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и халатности со стороны руководства школы.

6 декабря 2024 года ученик школы №94 в Краснодаре во время драки ранил ножом пятерых подростков, трое из которых были госпитализированы. Обвиняемый предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве. В ходе следствия выяснилось, что его родители с гражданством Армении находились в стране нелегально, судом вынесено решение о выдворении их из РФ.