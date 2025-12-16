Глава АвтоВАЗа Соколов рассказал о снижении цен на Lada в 2025 году

Цены на автомобили Lada в среднем снизились на 5% в 2025 году. Об этом сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Он связал тенденцию с влиянием китайских марок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава АвтоВАЗа Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Глава АвтоВАЗа Максим Соколов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«За счет того агрессивного демпинга, который мы увидели со стороны многих китайских брендов на рынке, — а скидки доходили даже не до 500 тыс. руб., а до 1 млн руб. по некоторым автомобилям, особенно тем, которые были выпущены еще в 2023 году, — то, конечно, мы скорректировали свою политику»,— уточнил господин Соколов в комментарии «Россия 24».

Ранее глава АвтоВАЗа говорил, что цены на Lada будут проиндексированы из-за роста их реальной себестоимости. В январе 2025-го индексация коснулась двух моделей — Lada Granta и Niva Legend. Средняя стоимость авто изменилась на 1,8%.