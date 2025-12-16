Главного тренера «Зенита» Семака вместе с женой задержали в аэропорту Мюнхена

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вместе с женой Анной Семак были задержаны в аэропорту Мюнхена. Об этом его супруга написала в своем Telegram-канале.

Госпожа Семак сообщила, что они с супругом прилетели в Германию по медицинским причинам. Перед вылетом из Мюнхена пара оформляла tax-free на купленные вещи. Анна Семак отметила, что их «приняли радостно», после чего подошли люди в форме, которые «под предлогом маленькой проблемы» проводили супругов в отдельный кабинет.

«Дальше как в тумане… Полиция, допрос, слово crime, подписи на бумагах в графе "обвиняемый" и ощущение полной беспомощности...»,— написала жена главного тренера «Зенита». Она заявила, что их «заставили заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок», а также «принудили выложить и оставить» в Германии все покупки. Согласно таможенным правилам ЕС, граждане РФ не могут вывозить из Европы в Россию предметы роскоши дороже €300 за каждый товар (к ним относят одежду, обувь, косметику и т.д.).

Госпожа Семак заявила, что из-за инцидента они опоздали на рейс. За новые билеты супругам «пришлось доплатить большую сумму». «Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда»,— написала Анна Семак.

Сергей Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с 2018 года. Под его руководством клуб шесть раз становился чемпионом России, а также выиграл два Кубка и пять Суперкубков страны. Анна и Сергей Семак состоят в браке с 2008 года.

