В Самарской области размер взноса на капремонт вырастет почти на 40%

В Самарской области с 1 января 2026 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах увеличится на 38,2%. Соответствующее постановление принято правительством региона.

Минимальный взнос для жителей домов до 5 этажей составит 11,93 руб. за 1 кв. м (вместо 8,63 руб.), для шестиэтажных домов и выше — 13,73 руб. за 1 кв. м (вместо 9,93 руб.).

В прошлый раз власти региона увеличили минимальный размер взноса в январе 2024 года. Осенью этого года стало известно, что проект постановления правительства региона, согласно которому взнос вырастет на 38,2%, проходит антикоррупционную экспертизу. В пояснительной записке к проекту постановления говорилось, что предлагаемый тариф «соответствует критерию доступности для граждан».

Как сообщил депутат Самарской губернской думы Александр Степанов, глава Фонда капитального ремонта Анна Чижикова назвала новый тариф «благом, ведь, по ее мнению, повышение должно составить аж 68%».

«А теперь сравним эти цифры с индексацией пенсий — она составит всего 7,6%. Какое же это благо, когда жители каждый месяц с ужасом смотрят на суммы в платежках? Рост тарифов в разы превышает индексацию доходов — такая ситуация ставит под угрозу платежеспособность тысяч семей. ЛДПР резко против этих повышений»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным Александра Степанова, тарифы за вывоз мусора вырастут «еще процентов на 35».

В ноябре 2025 года тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в Самарской области увеличились на 35%. Как отметил министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов, тарифы на вывоз ТКО не менялись с 2019 года, с тех пор выросли цены на топливо, технику и оплату труда, кроме того, ужесточились экологические требования.

