В Самарской области тариф на обращение с ТКО увеличился на 35%

В Самарской области с ноября 2025 года проиндексирован тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Он установлен в размере 790 руб. 10 коп. за кубометр ТКО. Об этом сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

По словам главы министерства, до этого тарифы на обращение с ТКО в Самарской области пересматривали в 2019 год. С тех пор в регионе выросли цены на топливо, технику и оплату труда, кроме того, ужесточились экологические требования.

Артем Ефимов добавил, что средний годовой рост тарифа за пять лет в Самарской области составит менее 6%: это вдвое ниже уровня инфляции. Для жителей индивидуальных домов в Самарской области плата за вывоз мусора составит 128 руб. 33 коп. в месяц (на 33 руб. больше, чем в предыдущем периоде). В многоквартирных домах в регионе плата за один квадратный метр установлена в размере 5 руб. 99 коп. Это на 1 руб. 56 коп. выше прежнего тарифа.

Министр отметил, что новый тариф позволит увеличить долю перерабатываемых отходов в регионе. С 1 января 2026 года в Самарской области закроется полигон «Преображенка», что, по оценкам экспертов, обойдется примерно в 8 руб. с человека. Заместитель председателя правительства Виталий Шабалатов добавил, что новый тариф будет действовать до октября 2026 года. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил закрепить тариф минимум на год и рассмотреть возможность установления расценок на более долгосрочный период.

В августе 2025 года и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — АО «Экология» — обратился к подрядчикам, транспортирующим ТКО, с просьбой снизить цены на услуги на 32,8% на период до 31 октября 2025 года. Компания объяснила необходимость этой меры «сложной экономической ситуацией», так как Комитет ценового регулирования по предписанию ФАС снизил тарифы на вывоз мусора.

Георгий Портнов