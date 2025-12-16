СКР организовал проверку из-за снижения подачи тепла на юргинскую ТЭЦ

В связи со снижением температуры на Юргинской ТЭЦ (Кузбасс) Следственным управлением СКР региона организована проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ночь на 12 декабря на Юргинской ТЭЦ по техническим причинам была снижена подача тепла. Жители города в соцсетях жаловались на низкую температуру в домах. ТЭЦ вышла на нормативный параметр в 90 градусов вечером 13 декабря, сообщал глава города Алексей Фомин.

На территории Юрги проживает более 77 тыс. человек. По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня днем температура воздуха в Кузбассе составляет около -10 градусов, в ночь на 17 декабря ожидается похолодание до -18 градусов.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне стало известно, что Андрей Герасимцев отстранен от должности начальника департамента электроэнергетики региона. Губернатор Кузбасса Илья Середюк объяснил отставку главы департамента тем, что «проблемы с отключениями электроэнергии и вопросы по отоплению жилых домов от жителей идут регулярно» с начала зимнего сезона.

Александра Стрелкова