В правительстве Кузбасса произошли кадровые перестановки

В структуре правительства Кузбасса произошли кадровые изменения по итогам аппаратного совещания. Как сообщил губернатор Илья Середюк в своем Telegram-канале, отстранен от должности начальник департамента электроэнергетики Андрей Герасимцев.

«Зима только началась, а проблемы с отключениями электроэнергии и вопросы по отоплению жилых домов от жителей идут регулярно. Их отработку считаю неудовлетворительной»,— прокомментировал решение глава региона.

Кроме того, и. о. министра культуры и национальной политики Кузбасса назначена Татьяна Акимова. Начальник финансово-экономического управления Сергей Трубицын занял должность управляющего делами администрации правительства региона.

Александра Стрелкова