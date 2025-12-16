В Новороссийске 71 субъект МСП получил имущественную поддержку от мэрии с 2020 года

За пять лет в Новороссийске воспользовались имущественной поддержкой от муниципалитета представители более 70 субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила на аппаратном совещании начальник управления имущественных и земельных отношений Марина Веливченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам Марины Веливченко, в рамках действующей меры поддержки малому и среднему предпринимательству в период с 2020 года предоставили 59 объектов движимого и недвижимого муниципального имущества, а также 12 земельных участков общей площадью 30,9 га.

На имущественную поддержку от администрации могут рассчитывать субъекты МСП, внесенные в реестр, и самозанятые, но при условии, что организация осуществляет социально значимый вид деятельности согласно данным ФНС. Это пищевая промышленность, изготовление мебели, одежды и изделий медицинского назначения, предприятия бытового обслуживания населения, организации, занимающиеся информационными технологиями и научными исследованиями, учреждения социальной сферы, здравоохранения, дошкольного и дополнительного образования.

Марина Веливченко пояснила, что субъект МСП также имеет право выкупить арендуемый у муниципалитета участок по рыночной стоимости без проведения торгов. На данный момент в рамках предоставления имущественной поддержки в Новороссийске сформирован реестр из 46 муниципальных объектов, в числе которых нежилые помещения, земельные участки, комплексы имущества для общественного питания и транспортные средства.

София Моисеенко