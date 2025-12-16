Португальский защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш сделал тату на русском языке

Защитник сборной Португалии и английского клуба «Манчестер Сити» сделал тату с надписью на русском языке. Футболист опубликовал фотографию в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Диаш

Фото: @rubendias Рубен Диаш

Фото: @rubendias

На правой руке у Диаша набита надпись «Стойкий мужик». Татуировка выполнена в готическом стиле. Также на спине футболиста появился китайский иероглиф «дао» («путь»).

Рубену Диашу 28 лет. В составе «Манчестер Сити» он стал четырехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. За команду он провел 243 матча, забив шесть мячей и отличившись пятью голевыми пасами. По итогам сезона-2020/21 защитник был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги.

Со сборной Португалии Рубен Диаш дважды становился победителем Лиги наций. На его счету 74 матча за национальную команду, в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи.

Таисия Орлова