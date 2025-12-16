Николас Мадуро сравнил нового президента Чили с Гитлером

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 15 декабря призвал избранного президента Чили Хосе Антонио Каста, который пообещал массово депортировать нелегальных мигрантов, «уважать венесуэльцев». Он сравнил его политическую программу с политикой Адольфа Гитлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

«Вы можете быть сторонником Гитлера и быть воспитанным на ценностях Гитлера, вы можете быть убежденным и заявленным пиночетистом, но будьте осторожны: не смейте касаться даже волоса венесуэльца. Уважайте венесуэльцев!» — цитирует AFP господина Мадуро.

На президентских выборах в Чили победил ультраправый кандидат Хосе Антонио Каст, сын члена нацистской партии, поклонник Пиночета и Дональда Трампа. Во время предвыборной кампании он обещал избавить страну от криминала, выслав из Чили 340 тыс. нелегальных мигрантов. «Господин Каст, будьте благоразумны, вы меня слышите? Не будите лихо, пока оно тихо, у венесуэльских мигрантов есть права, Конституция Чили должна гарантировать им их»,— добавил президент Венесуэлы.

Кирилл Сарханянц