Чилийцы выбрали поклонника Пиночета

Сын члена нацистской партии, поклонник диктатора Аугусто Пиночета и последователь политики Дональда Трампа — такого президента выбрали себе чилийцы 14 декабря по итогам второго тура президентских выборов. На протяжении всей предвыборной кампании Хосе Антонио Каст живописал страну погружающейся в хаос из-за нелегальной миграции и вызванного ей роста криминала, обещая восстановить порядок и избавить Чили от нелегалов. После четырех лет во главе с левым правительством Габриэля Борича, при котором к нерешенным проблемам добавились новые, крайне правый нарратив вызвал отклик у большинства чилийцев — Каст получил 58% голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Чили Хосе Антонио Каст и его жена Мария Пиа Адриасола

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters Президент Чили Хосе Антонио Каст и его жена Мария Пиа Адриасола

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Победа крайне правого кандидата Хосе Антонио Каста была достаточно предсказуемой: в первом туре 16 ноября он незначительно уступил ставленнице левого правящего альянса коммунистке Жанет Харе, однако во втором получил широкую поддержку электората других кандидатов правых сил, оставшихся за бортом.

По итогам финального тура президентских выборов 14 декабря 59-летнему основателю ультраконсервативной Республиканской партии, баллотировавшемуся уже третий раз, отошло 58% с лишним против без малого 42%, отданных за его соперницу-коммунистку. Это знаменует собой самый большой сдвиг вправо с момента окончания военной диктатуры в Чили в 1990 году.

По южноамериканским меркам Чили все еще остается одной из самых безопасных и стабильных стран региона, однако в последние годы и ее накрыл рост иммиграции и организованной преступности. В последние годы количество мигрантов резко выросло, в немалой степени за счет венесуэльцев, перебравшихся в Чили на фоне экономического коллапса на родине. Статистика не показывала, что рост числа насильственных преступлений связан именно с мигрантами, однако Каст всю предвыборную кампанию упорно увязывал одно с другим.

Изображая Чили как страну, погрязшую в хаосе, бандитизме и нестабильности, он обещал железной рукой навести порядок и восстановить безопасность, прежде всего за счет избавления от нелегалов и недопуска новых. Во время предвыборной кампании он поставил примерно 330 тыс. нелегальных мигрантов (преимущественно из Венесуэлы) ультиматум: либо они покинут страну до 11 марта, дня вступления в должность следующего президента (которым и стал), либо будут высланы «только в той одежде, что на них есть».

Кроме того, он обещал возвести новые центры содержания нелегалов под стражей и построить на границе Чили с Перу и Боливией пятиметровую пограничную стену, а в ряде мест — заборы под током и трехметровые траншеи.

Новоиспеченный президент Чили не скрывал свое восхищение американским лидером Дональдом Трампом, у которого он и позаимствовал многие из предлагаемых мер по борьбе с иммигрантами.

«Чили снова будет свободно от преступности, свободно от страданий, свободно от страха. Жизнь преступников, правонарушителей изменится. Мы будем их искать, находить, судить, а затем сажать в тюрьму»,— пообещал Хосе Антонио Каст в своей первой речи перед сторонниками в качестве избранного президента.

Нашлись у будущего чилийского лидера и другие кумиры. В прошлом Каст, чей отец был членом нацистской партии, неоднократно одобрительно высказывался о диктаторе Аугусто Пиночете (брат Каста был при нем министром). Несмотря на крайне противоречивое наследие экс-лидера Чили, 17 лет военной диктатуры которого были отмечены жестокими нарушениями прав человека и насильственными исчезновениями, у него по-прежнему осталось немало почитателей и сейчас.

«Мы превращаемся в Колумбию: много терроризма, воров, грабежей, общество очень небезопасно. Это может прозвучать резко, но нам нужно, чтобы правительство продолжило дело Пиночета. Нарушения прав человека действительно имели место. Но как правительство оно было хорошим, у нас был мир и спокойствие»,— обосновал свои симпатии крайне правым идеям и лично к Касту один из избирателей Макс Штрубер (цитата по BBC).

Победа Каста наверняка пришлась по душе инвесторам, поскольку он обещал придерживаться рыночного подхода к экономике, сократить роль государства и дерегулировать некоторые отрасли.

Хотя реалистичность ряда идей будущего президента Чили вызвала немало вопросов: например, как именно он намерен сократить государственные расходы на $6 млрд в течение 18 месяцев, как обещал в ходе кампании.

«Многое о том, каким будет правительство Каста, нам неизвестно, потому что он не сказал, как именно он это сделает… Что касается экономической политики, весьма вероятно, что мы увидим корректирующие меры, типичные для правых. Но у нас нет уверенности в том, как он их будет реализовывать… гораздо меньше неопределенности в отношении политики безопасности, потому что это была его основная тема на протяжении всей кампании»,— отметила газете Guardian профессор политологии в Университете Диего Порталеса Россана Кастильони.

Наталия Портякова