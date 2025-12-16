Школьники делают профессиональный выбор

Больше половины девятиклассников в этом году выбрали колледжи и техникумы вместо старшей школы. Но поступили туда только 30% абитуриентов, следует из статистики Минпросвещения. Среди самых востребованных специальностей — сварщик, повар, строитель, автомеханик, программист, медсестра и преподаватель начальных классов. В Минпросвещения число учеников в учреждения среднего профессионального образования называют рекордным. Впрочем, это еще не гарантия, что все они найдут работу, говорят собеседники “Ъ FM”. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас в учреждениях среднего профессионального образования обучается около 4 млн студентов, рекордный за 50 лет показатель, подчеркивают в Минпросвещения. И в школе №548 «Царицыно» СПО в этом году выбрали 50 учеников, это как никогда много, подчеркнул ее директор Ефим Рачевский: «Выпускники нарасхват. Среди поваров есть и те, кто даже добился мишленовской звезды. К тому же очень сильно колледжи изменились, по крайней мере, в Московском регионе. Могу сказать, что и девчонки, которые заканчивают педколледжи, довольно успешны. Но, приходя в школу, они понимают, что им надо получать высшее образование, хотя бы зарплата будет больше. Так что, практикуя работу в начальной школе, они еще и поступают в какой-нибудь педагогический вуз».

Причина роста популярности колледжей банальная — молодежь реагирует на уровень зарплат, уверен гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Оплата труда в рабочих специальностях сильно выросла. Освоить профессию сварщика сильно выгоднее здесь и сейчас. Рынок так оплачивает дефицит кадров. Вся молодежь, которая ко мне приходит, через некоторое время уходит просто в силу того, что их в принципе не устраивает работа. Я вижу плюс от выпускников колледжей: они изначально понимают, что окажутся на производстве».

Так что выпускников СПО у Максима Третьякова пока нет. А вот министры работой на станках действительно интересуются. По словам Михаила Мишустина, по выходным программу допобразования на производстве проходит глава Минпромторга Антон Алиханов. Сразу после окончания колледжей и техникумов в некоторых случаях работодатели готовы нанимать строителей и автомехаников. Минобразования постоянно ужесточает требования к лицензированию СПО от материально-технической базы до программ по профстандартам, пояснил председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К», вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский: «Многие колледжи стали существовать при каких-то крупных корпорациях, и они же стали их работодателями. В принципе, молодость, активность, желание иногда компенсируют недостаток опыта. Потребность в некоторых специальностях нарастала десятилетиями. Конъюнктура резко изменилась, и в результате появилась потребность в обучении. У нас специфический инжиниринговый вид деятельности, поэтому пока среди сотрудников еще нет тех, кто окончил колледжи, но в будущем будем принимать их на работу».

А вот в технологическом секторе юных специалистов не ждут вовсе, подчеркнул директор и партнер компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов: «Малый и средний IT-бизнес заинтересован в людях, которые сразу дают результат. А не так, что ты вкладываешься в человека и через три года он становится эффективным. У нас нет такого горизонта планирования в нынешних реалиях. Джуна еще можно взять, потому что у него есть хотя бы комплексное образование. Но товарищ, который прошел через колледж или рескилл и буквально просто научился печатать, не понимает, как система эта работает».

Поступление в колледж — еще и способ попасть в вуз без ЕГЭ, отмечают опрошенные “Ъ FM” родители и ректоры. Но таких целеустремленных студентов по всей стране всего 10-15%. К слову, сейчас в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы попасть в СПО, достаточно сдать два обязательных экзамена. В перспективе количество таких регионов увеличат до 12. Но если и это слишком сложно, то со следующего года бесплатно получить рабочую специальность смогут и девятиклассники, провалившие ОГЭ. А там, может, даже и до работы дойдет.

Екатерина Вихарева