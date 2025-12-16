Школьники делают профессиональный выбор
Какие колледжи и техникумы выбирают девятиклассники
Больше половины девятиклассников в этом году выбрали колледжи и техникумы вместо старшей школы. Но поступили туда только 30% абитуриентов, следует из статистики Минпросвещения. Среди самых востребованных специальностей — сварщик, повар, строитель, автомеханик, программист, медсестра и преподаватель начальных классов. В Минпросвещения число учеников в учреждения среднего профессионального образования называют рекордным. Впрочем, это еще не гарантия, что все они найдут работу, говорят собеседники “Ъ FM”. Тему продолжит Екатерина Вихарева.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Сейчас в учреждениях среднего профессионального образования обучается около 4 млн студентов, рекордный за 50 лет показатель, подчеркивают в Минпросвещения. И в школе №548 «Царицыно» СПО в этом году выбрали 50 учеников, это как никогда много, подчеркнул ее директор Ефим Рачевский: «Выпускники нарасхват. Среди поваров есть и те, кто даже добился мишленовской звезды. К тому же очень сильно колледжи изменились, по крайней мере, в Московском регионе. Могу сказать, что и девчонки, которые заканчивают педколледжи, довольно успешны. Но, приходя в школу, они понимают, что им надо получать высшее образование, хотя бы зарплата будет больше. Так что, практикуя работу в начальной школе, они еще и поступают в какой-нибудь педагогический вуз».
Причина роста популярности колледжей банальная — молодежь реагирует на уровень зарплат, уверен гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Оплата труда в рабочих специальностях сильно выросла. Освоить профессию сварщика сильно выгоднее здесь и сейчас. Рынок так оплачивает дефицит кадров. Вся молодежь, которая ко мне приходит, через некоторое время уходит просто в силу того, что их в принципе не устраивает работа. Я вижу плюс от выпускников колледжей: они изначально понимают, что окажутся на производстве».
Так что выпускников СПО у Максима Третьякова пока нет. А вот министры работой на станках действительно интересуются. По словам Михаила Мишустина, по выходным программу допобразования на производстве проходит глава Минпромторга Антон Алиханов. Сразу после окончания колледжей и техникумов в некоторых случаях работодатели готовы нанимать строителей и автомехаников. Минобразования постоянно ужесточает требования к лицензированию СПО от материально-технической базы до программ по профстандартам, пояснил председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К», вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский: «Многие колледжи стали существовать при каких-то крупных корпорациях, и они же стали их работодателями. В принципе, молодость, активность, желание иногда компенсируют недостаток опыта. Потребность в некоторых специальностях нарастала десятилетиями. Конъюнктура резко изменилась, и в результате появилась потребность в обучении. У нас специфический инжиниринговый вид деятельности, поэтому пока среди сотрудников еще нет тех, кто окончил колледжи, но в будущем будем принимать их на работу».
А вот в технологическом секторе юных специалистов не ждут вовсе, подчеркнул директор и партнер компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов: «Малый и средний IT-бизнес заинтересован в людях, которые сразу дают результат. А не так, что ты вкладываешься в человека и через три года он становится эффективным. У нас нет такого горизонта планирования в нынешних реалиях. Джуна еще можно взять, потому что у него есть хотя бы комплексное образование. Но товарищ, который прошел через колледж или рескилл и буквально просто научился печатать, не понимает, как система эта работает».
Поступление в колледж — еще и способ попасть в вуз без ЕГЭ, отмечают опрошенные “Ъ FM” родители и ректоры. Но таких целеустремленных студентов по всей стране всего 10-15%. К слову, сейчас в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы попасть в СПО, достаточно сдать два обязательных экзамена. В перспективе количество таких регионов увеличат до 12. Но если и это слишком сложно, то со следующего года бесплатно получить рабочую специальность смогут и девятиклассники, провалившие ОГЭ. А там, может, даже и до работы дойдет.