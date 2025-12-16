Швейцарский суд обязал футболиста Норманна выплатить «Ростову» компенсацию

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию норвежского полузащитника Маттиаса Норманна и обязал его выплатить футбольному клубу «Ростов» компенсацию за досрочное расторжение контракта без уважительных причин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила юридическая компания «Клевер Консалт», которая представляла интересы команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матиас Норманн (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Матиас Норманн (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В апреле Спортивный арбитражный суд (CAS) признал правоту «Ростова» в споре против Норманна. Норвежец обжаловал этот вердикт в Верховном суде Швейцарии. «Решение суда закрывает многолетний спор между клубом и игроком: дальнейшее обжалование для Норманна процессуально невозможно»,— подчеркнули в «Клевер Консалт».

Полузащитник выступал за команду с 2019 года, сезон-2022/23 он на правах аренды провел в московском «Динамо». В августе 2023 года норвежец уведомил клубы о расторжении контракта и покинул Россию, сославшись на угрозу своей безопасности из-за атаки беспилотников на здания «Москва-Сити», в одном из которых игрок проживал. После отъезда из страны он подписал контракт с саудовским «Аль-Раедом».

Международная федерация футбола (FIFA) обязала Норманна выплатить «Ростову» компенсацию в размере €2,92 млн за расторжение контракта без уважительных причин. Норвежец подал апелляцию в CAS, которая была отклонена. Согласно вердикту суда, футболист и «Аль-Раед» должны выплатить «Ростову» более €3 млн в качестве компенсации, а также 5% годовых.

Таисия Орлова