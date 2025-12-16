Автопром оказался в хвосте

Автопром стал худшей отраслью промышленности в России из-за продолжающегося падения производства машин. По данным Центра стратегических разработок, сборка новых авто за 10 месяцев года снизилась на 22%. А в октябре спад почти достиг 40%, что стало «наихудшим результатом среди всех промышленных отраслей». Эксперты заявляют, что российский автопром переживает не просто коррекцию, а структурный кризис, который может стать «опережающим индикатором общеэкономических проблем».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исследователи связывают ситуацию с высокой ключевой ставкой и неспособностью российских производителей конкурировать с импортными компаниями. И пока предпосылок для изменения ситуации нет, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Мы не построили ни одного нового автозавода за последние три года и не построим в ближайшее время. То же касается и нового компонентного производства. В стране в основном занимались перезапуском, переименованием того, что у нас уже было. Все это, так или иначе, связано с партнерством. На 99% это Китай, это касается и средств производства. Что-то доезжало к нам после 2022 года из Японии, Европы, в частности из Германии, что-то мы до сих пор тащим из Южной Кореи, но всё не наше в автопроме, за редким-редким исключением. Зависимость сохранятся и по многим компонентам. Речь, в частности, о химических добавках для резиновой смеси для шин, электронных блоках, горячей штампованной стали, которая есть практически в каждом кузове легкового автомобиля, но у нас она вообще не производится.

Кроме того, покупатель в России не может потянуть то количество автомобилей, которое бы обеспечило более ритмичное дыхание автопрому. Ведь это промышленность, в которой сильно выражен эффект масштаба. Если вы выпускаете 20 тыс. машин, это одна история по себестоимости, локализации и, соответственно, по возврату утилизационного сбора. А если 100 тыс. или лучше 200 тыс., то это уже совсем другая картина».

Эксперты Центра стратегических разработок отмечают, что принятые властями протекционистские меры не решают проблему автоотрасли. Они, в частности, выделяют новые требования о локализации такси. По мнению исследователей, это приведет только к сокращению игроков на рынке и удорожанию себестоимости перевозок. Исправить ситуацию в автопроме могло бы стимулирование спроса со стороны населения и бизнеса, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: «Автопром показывает не лучшие результаты, потому что он не отдельно существует от всей экономики, а зависим от нее. Мне кажется, нужно не ужесточать многое в этой отрасли, а несколько ослаблять требования. Идет процесс стимулирования внутреннего производства, которому непросто, потому что рынок ограничен. Соответственно, даже после всех изменений автопром не показывает хорошие результаты, многие ведущие отечественные производители сокращают свои продажи и количество рабочих дней. Нужно помогать в первую очередь гражданам. И деньги, собираемые в качестве утилизационного сбора, направить на дотацию кредита, который сегодня достаточно дорог для приобретения авто как для частных, так и для юрлиц. Это впрямую будет помощь и производителям».

В сентябре 2024 года Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года. На первом этапе ставка выросла от 70% до 85%, каждое 1 января она будет увеличиваться на 10-20%. А с декабря 2025-го ведомство ввело повышенный утильсбор для физических лиц, которые привозят из-за рубежа машины мощнее 160 л.с. для личного пользования.

Юлия Савина