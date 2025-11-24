Локализация объезжает частников

Власти разрешат частным таксистам ездить на иномарках, но с оговорками. Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы, который позволит водителям использовать в работе личные автомобили, несмотря на закон о локализации такси, сообщает РБК. Согласно документу, физлица смогут включать свои автомобили в региональные реестры такси при условии, что машина находится в собственности больше полугода и используется только владельцем. Такое право будет действовать до 1 января 2033 года.

Для таких водителей депутаты предлагают ввести квоту в размере не менее 25% от общего числа автомобилей из регионального реестра. Инициатива властей разрушит существующую бизнес-модель в такси, считает генеральный директор таксопарка «Парк № 47» в Ленинградской области Борис Орельский: «Во-первых, непонятно, как будут распределяться эти 25% и откуда взялась эта цифра. Почему кто-то такую возможность получит, а кто-то нет? Это странно. Я считаю, что это плохая идея. Думаю, все машины, которые так или иначе уже были задействованы в такси, должны иметь возможность сколь угодно долго продолжать там работать, пока они просто не выйдут из строя, не постареют, не будут списаны. К локализации новых машин вопросов нет. Но те, которые уже существуют, даже если по какой-то причине теряют разрешение, то есть запись в реестре — например, из-за правонарушения или другой причины, — все равно должны иметь право восстановиться и продолжить работу.

Те, кому повезет, конечно, останутся в этом бизнесе и дальше будут спокойненько работать на своем Hyundai Solaris или на подобной машине, или на каком-нибудь "китайце", которого привезли специально для работы в такси. Но что делать остальным? Сейчас есть много разных нарушений, за которые могут аннулировать разрешение. Допустим, человек где-то провинился, а его машина взята в кредит на пять лет. Он проработал на ней год, но дальше работать не может. В итоге кредит остается, а вернуть машину в реестр из-за нового закона он уже не может. Не должно быть никакой разницы для самозанятых и таксопарков, все должны быть в равных условиях. Есть индивидуальные предприниматели, вот они накупили "китайцев" 300-500 штук. Что с ними делать? Это катастрофа».

По мнению депутатов, законопроект поможет самозанятым таксистам снизить затраты при переходе на отечественные авто. Парламентарии полагают, что без уточнений по квотам для личных автомобилей из отрасли может уйти более половины таких водителей. Согласно опросу ИНСОМАР, каждый второй владелец машины, которая не отвечает требованиям локализации, не будет покупать российский автомобиль, чтобы продолжить перевозки.

Распределением квот должны заниматься региональные власти, подчеркивает руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус: «Это показывает, что правительство все-таки понимает, что принятый закон о локализации такси недостаточно мягко вводит требования. Но даже если предположить, что после введения этих 25% количество машин увеличится или уменьшится, весь вопрос в самом механизме, который будет устанавливать конкретный размер квоты. Этот механизм нужно прорабатывать. В одном регионе, условно говоря, из 4 тыс. автомобилей такси 3,5 тыс. принадлежит самозанятым, а в другом регионе из 10 тыс. автомобилей такси, которые существуют, 9 тыс. принадлежит юридическим лицам, а не физическим. То есть одинаковая планка в 25% для регионов вызывает вопросы. В одном регионе этого будет достаточно, в другом — нет».

Закон о локализации автомобилей такси вступит в силу 1 марта 2026 года. Исключения в рамках новых правил власти сделали для Дальнего Востока, Сибири и Калининградской области. Там в реестр такси будут включать вне зависимости от баллов локализации и даты инвестконтракта. Российский союз промышленников и предпринимателей в сентябре предупредил, что из-за нового закона отрасль такси вскоре покинут 200 тыс. водителей.

