Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Локализация объезжает частников

На каких условиях водителям такси разрешат использовать иномарки для работы

Власти разрешат частным таксистам ездить на иномарках, но с оговорками. Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы, который позволит водителям использовать в работе личные автомобили, несмотря на закон о локализации такси, сообщает РБК. Согласно документу, физлица смогут включать свои автомобили в региональные реестры такси при условии, что машина находится в собственности больше полугода и используется только владельцем. Такое право будет действовать до 1 января 2033 года.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Для таких водителей депутаты предлагают ввести квоту в размере не менее 25% от общего числа автомобилей из регионального реестра. Инициатива властей разрушит существующую бизнес-модель в такси, считает генеральный директор таксопарка «Парк № 47» в Ленинградской области Борис Орельский: «Во-первых, непонятно, как будут распределяться эти 25% и откуда взялась эта цифра. Почему кто-то такую возможность получит, а кто-то нет? Это странно. Я считаю, что это плохая идея. Думаю, все машины, которые так или иначе уже были задействованы в такси, должны иметь возможность сколь угодно долго продолжать там работать, пока они просто не выйдут из строя, не постареют, не будут списаны. К локализации новых машин вопросов нет. Но те, которые уже существуют, даже если по какой-то причине теряют разрешение, то есть запись в реестре — например, из-за правонарушения или другой причины, — все равно должны иметь право восстановиться и продолжить работу.

Какие машины смогут работать в пассажирских перевозках

Те, кому повезет, конечно, останутся в этом бизнесе и дальше будут спокойненько работать на своем Hyundai Solaris или на подобной машине, или на каком-нибудь "китайце", которого привезли специально для работы в такси. Но что делать остальным? Сейчас есть много разных нарушений, за которые могут аннулировать разрешение. Допустим, человек где-то провинился, а его машина взята в кредит на пять лет. Он проработал на ней год, но дальше работать не может. В итоге кредит остается, а вернуть машину в реестр из-за нового закона он уже не может. Не должно быть никакой разницы для самозанятых и таксопарков, все должны быть в равных условиях. Есть индивидуальные предприниматели, вот они накупили "китайцев" 300-500 штук. Что с ними делать? Это катастрофа».

По мнению депутатов, законопроект поможет самозанятым таксистам снизить затраты при переходе на отечественные авто. Парламентарии полагают, что без уточнений по квотам для личных автомобилей из отрасли может уйти более половины таких водителей. Согласно опросу ИНСОМАР, каждый второй владелец машины, которая не отвечает требованиям локализации, не будет покупать российский автомобиль, чтобы продолжить перевозки.

Распределением квот должны заниматься региональные власти, подчеркивает руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус: «Это показывает, что правительство все-таки понимает, что принятый закон о локализации такси недостаточно мягко вводит требования. Но даже если предположить, что после введения этих 25% количество машин увеличится или уменьшится, весь вопрос в самом механизме, который будет устанавливать конкретный размер квоты. Этот механизм нужно прорабатывать. В одном регионе, условно говоря, из 4 тыс. автомобилей такси 3,5 тыс. принадлежит самозанятым, а в другом регионе из 10 тыс. автомобилей такси, которые существуют, 9 тыс. принадлежит юридическим лицам, а не физическим. То есть одинаковая планка в 25% для регионов вызывает вопросы. В одном регионе этого будет достаточно, в другом — нет».

Лишь 5% таксистов готовы пересесть на российские автомобили

Закон о локализации автомобилей такси вступит в силу 1 марта 2026 года. Исключения в рамках новых правил власти сделали для Дальнего Востока, Сибири и Калининградской области. Там в реестр такси будут включать вне зависимости от баллов локализации и даты инвестконтракта. Российский союз промышленников и предпринимателей в сентябре предупредил, что из-за нового закона отрасль такси вскоре покинут 200 тыс. водителей.

Леонид Пастернак

Фотогалерея

Будущее российского такси

Предыдущая фотография
Lada Aura

Lada Aura

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Lada Niva Travel

Lada Niva Travel

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Lada Granta

Lada Granta

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Lada Iskra

Lada Iskra

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Lada Vesta

Lada Vesta

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Lada Niva Legend

Lada Niva Legend

Фото: LADA

Lada Largus

Lada Largus

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

УАЗ «Патриот»

УАЗ «Патриот»

Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

УАЗ «Хантер»

УАЗ «Хантер»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Sollers SP7

Sollers SP7

Фото: Эрик Романенко / фотохост-агентство ТАСС

Evolute I-JOY

Evolute I-JOY

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Evolute I-PRO

Evolute I-PRO

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Evolute I-SKY

Evolute I-SKY

Фото: Evolute

Evolute I-JET

Evolute I-JET

Фото: Evolute

Evolute I-SPACE

Evolute I-SPACE

Фото: Evolute

Voyah Free

Voyah Free

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Voyah Dream

Voyah Dream

Фото: Voyah

Voyah Passion

Voyah Passion

Фото: Voyah

«Москвич 3» (слева) и «Москвич 6»

«Москвич 3» (слева) и «Москвич 6»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

«Москвич 3е»

«Москвич 3е»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

«Москвич 8»

«Москвич 8»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 21

Lada Aura

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Lada Niva Travel

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Lada Granta

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Lada Iskra

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Lada Vesta

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Lada Niva Legend

Фото: LADA

Lada Largus

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

УАЗ «Патриот»

Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

УАЗ «Хантер»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Sollers SP7

Фото: Эрик Романенко / фотохост-агентство ТАСС

Evolute I-JOY

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Evolute I-PRO

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Evolute I-SKY

Фото: Evolute

Evolute I-JET

Фото: Evolute

Evolute I-SPACE

Фото: Evolute

Voyah Free

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Voyah Dream

Фото: Voyah

Voyah Passion

Фото: Voyah

«Москвич 3» (слева) и «Москвич 6»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

«Москвич 3е»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

«Москвич 8»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все