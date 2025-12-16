Украинская и немецкая компании начнут производство дронов в Германии

Украинский производитель БПЛА Frontline Robotics и немецкий оборонный стартап Quantum Systems объявили о создании совместного предприятия, которое планирует ежегодно производить десятки боевых дронов. Компания Quantum Frontline Industries (QFI) будет изготавливать беспилотники по заказу Министерства обороны Украины, а само производство будет развернуто в Германии.

Как заявил гендиректор совместного предприятия Матиас Лена, общая сумма таких заказов составит сотни миллионов евро. QFI планирует производить логистические и боевые БПЛА «Линза», разведывательные «Зум» и автономные боевые модули «Буря».

Как пишут немецкие СМИ, соглашение между Frontline Robotics и Quantum Systems может стать частью более широкого сотрудничества между Украиной и Германией в оборонной сфере. Газета Bild сообщала о плане такого сотрудничества из десяти пунктов, предусматривающего более тесную интеграцию и инвестиционные гарантии для компаний, занимающихся подобными поставками.

Яна Рождественская