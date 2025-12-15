Германия подготовила план военного сотрудничества с Украиной

Правительство Германии подготовило план по углублению сотрудничества с украинской оборонной промышленностью, пишет Bild cо ссылкой на документ. В частности, планируется совместная с партнерами из Евросоюза закупка вооружения и военных систем для Украины.

Как пишет Bild, один из главных пунктов плана — намерение Германии добиваться более тесной интеграции украинской оборонной промышленности в общий рынок обороны Евросоюза. Для этого необходимо прибегать к европейским инструментам финансирования совместных закупок вооружений.

По данным издания, Германия пообещала инвестиционные гарантии бизнесу, который возьмется за проекты в украинском оборонном секторе. В плане, состоящем из десяти пунктов, в качестве примера указаны беспилотники украинского производства. По оценке немецкой стороны, такие дроны могут быть интересны в рамках будущей общеевропейской системы противовоздушной обороны.

Лусине Баласян