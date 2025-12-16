Главное из интервью Константина Райкина: о «Сатириконе», зрителях и новой книге
В декабре у Константина Райкина вышла книга «Школа удивления. Дневник ученика». В интервью «Ъ» художественный руководитель театра «Сатирикон», актер, режиссер, педагог, учредитель и ректор «Высшей школы сценических искусств» рассказал о самом важном в его жизни — своих театре и школе, а также о том, почему решил выступить еще и в роли писателя. Главные тезисы — в подборке «Ъ».
Константин Райкин
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Об актерах, о театре, о зрителях
- Театр — коллективное искусство. Даже самым талантливым и трудолюбивым часто нужны внешние силы, чтобы заставить себя работать. В каждом трудоголике живет ленивая скотина, которая говорит: «Все в порядке, успокойся».
- В театре этой внешней силой является худрук или режиссер. Без его диктатуры ничего не построить даже при очень хороших отношениях с труппой.
- Режиссер — командир, а артист любого уровня, любой степени титулованности и мастерства все равно подчиненный. Если артист вровень с режиссером — это неправильно.
- Театр — это же сиюминутное искусство. Реакции зрителей зависят от очень многих внешних причин. Например, самый явный показатель — это просто закон, — когда что-то в спектакле вдруг перестает быть смешным. Публика может улыбаться и думать, что это смешно. Но вслух они смеяться не станут. Потому что то, что раньше было смешным, теперь стало опасным.
О жизни «Сатирикона»
- Десять лет мы находимся в состоянии бездомности. Мы почти тридцать лет жили в своем здании, получается, мы ехали на лайнере, и вдруг он по техническим причинам всех сбросил на плоты и шлюпки. И вот мы уже десять лет на них болтаемся, при этом выпускаем спектакли, продолжаем быть репертуарным театром со всеми вытекающими обстоятельствами.
- Другой театр уже развалился бы. Мы все-таки очень сплоченная, тесная команда. И очень трудолюбивый коллектив. Мы большая семья.
- Но какие-то разобщающие нас процессы, я чувствую, уже идут. Мы стали друг друга реже видеть, редко играем спектакли и зависим от чужих расписаний.
- Актер должен играть часто! В отсутствие постоянного театрального дома я вижу, как творческие интересы моих артистов перемещаются, они чаще работают в других театрах.
О восстановлении «Чайки» Юрия Бутусова
- Проделали огромную работу, восстановили спектакль, как-то справились с отсутствием Юры, что было самым трудным, потому что Юра придавал этому спектаклю нерв, был его смысловым стержнем.
- Планируем показать «Чайку» в Москве. Мы должны найти место, где это играть. А это непросто... И нужно время, чтобы нам туда переместиться, срепетировать. Но играть будем обязательно: мы заново сделали декорации, костюмы, сложнейший реквизит.
- Мы придумали ход, который заполняет в спектакле отсутствие Юры Бутусова и даже, мне кажется, придает важный дополнительный смысл всему происходящему.
О новой книге «Школа удивления. Дневник ученика»
- Это размышления практикующего работника театра. Какая-то мемуарная составляющая в этой книге есть — мои детские и юношеские впечатления, но они там для того, чтобы сделать определенные, в том числе и профессиональные, выводы.
- На обложке написано: «Школа удивления. Дневник ученика». Ученичество — важная составляющая моей жизни и моей личности.
- Я ее написал и для себя тоже, но в первую очередь для того, чтобы поделиться с другими своими ощущениями от жизни, а свою жизнь я воспринимаю исключительно через профессию.
- Кто-то лелеет свою непохожесть, а я, наоборот, рассчитываю на свое сходство с другими. И, в общем, на этом основано театральное искусство.
- Я рассчитываю на то, что эта книжка может если и не помочь, то поддержать кого-то. Я достаточно откровенно какие-то вещи пишу, я бы даже сказал, бесстыдно.
- Сама актерская профессия — бескожная, исповедническая, она связана с понятиями бесстыдства и стыда одновременно. Пройдя школу преодоления своих комплексов (или проходя, потому что до конца я от них не избавился) и потом делясь этим, думаю, я кого-то поддержу.