Главное из интервью Константина Райкина: о «Сатириконе», зрителях и новой книге

В декабре у Константина Райкина вышла книга «Школа удивления. Дневник ученика». В интервью «Ъ» художественный руководитель театра «Сатирикон», актер, режиссер, педагог, учредитель и ректор «Высшей школы сценических искусств» рассказал о самом важном в его жизни — своих театре и школе, а также о том, почему решил выступить еще и в роли писателя. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Райкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Константин Райкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Об актерах, о театре, о зрителях Театр — коллективное искусство. Даже самым талантливым и трудолюбивым часто нужны внешние силы, чтобы заставить себя работать. В каждом трудоголике живет ленивая скотина, которая говорит: «Все в порядке, успокойся».

В театре этой внешней силой является худрук или режиссер. Без его диктатуры ничего не построить даже при очень хороших отношениях с труппой.

Режиссер — командир, а артист любого уровня, любой степени титулованности и мастерства все равно подчиненный. Если артист вровень с режиссером — это неправильно.

Театр — это же сиюминутное искусство. Реакции зрителей зависят от очень многих внешних причин. Например, самый явный показатель — это просто закон, — когда что-то в спектакле вдруг перестает быть смешным. Публика может улыбаться и думать, что это смешно. Но вслух они смеяться не станут. Потому что то, что раньше было смешным, теперь стало опасным.

О жизни «Сатирикона» Десять лет мы находимся в состоянии бездомности. Мы почти тридцать лет жили в своем здании, получается, мы ехали на лайнере, и вдруг он по техническим причинам всех сбросил на плоты и шлюпки. И вот мы уже десять лет на них болтаемся, при этом выпускаем спектакли, продолжаем быть репертуарным театром со всеми вытекающими обстоятельствами.

Другой театр уже развалился бы. Мы все-таки очень сплоченная, тесная команда. И очень трудолюбивый коллектив. Мы большая семья.

Но какие-то разобщающие нас процессы, я чувствую, уже идут. Мы стали друг друга реже видеть, редко играем спектакли и зависим от чужих расписаний.

Актер должен играть часто! В отсутствие постоянного театрального дома я вижу, как творческие интересы моих артистов перемещаются, они чаще работают в других театрах.

О восстановлении «Чайки» Юрия Бутусова Проделали огромную работу, восстановили спектакль, как-то справились с отсутствием Юры, что было самым трудным, потому что Юра придавал этому спектаклю нерв, был его смысловым стержнем.

Планируем показать «Чайку» в Москве. Мы должны найти место, где это играть. А это непросто... И нужно время, чтобы нам туда переместиться, срепетировать. Но играть будем обязательно: мы заново сделали декорации, костюмы, сложнейший реквизит.

Мы придумали ход, который заполняет в спектакле отсутствие Юры Бутусова и даже, мне кажется, придает важный дополнительный смысл всему происходящему.