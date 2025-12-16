Дети из Новороссийска получат сладкие новогодние подарки за 5 млн рублей

Дети из льготных категорий населения получат новогодние подарки от администрации Новороссийска. Об этом на аппаратном совещании 16 декабря сообщил начальник управления культуры города Сергей Шептий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Руководитель управления заявил, что за счет средств муниципального бюджета в этом году было закуплено 5,7 тыс. подарков для детей из малоимущих семей, детей-инвалидов и детей семей участников СВО. Свыше 6 тыс. новогодних подарков приобретены в рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани.

Сергей Шептий отметил, что в Новороссийске пройдет ряд новогодних мероприятий для разных возрастных категорий. План праздничных мероприятий проработали с учетом требований существующих мер безопасности. Массовые торжества и новогодние гуляния на территории Новороссийска отменены, о чем ранее сообщал глава города Андрей Кравченко.

Денежные средства из городского бюджета на приобретение новогодних подарков для детей были выделены в октябре текущего года, согласно сведениям ЕИС «Закупки». На эти цели ушло более 5 млн руб.. В описании закупки указывается, что мэрия закупила новогодние подарочные наборы в индивидуальных упаковках, цена одного набора составляет 983 руб.

София Моисеенко