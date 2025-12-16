Дети из Новороссийска получат сладкие новогодние подарки за 5 млн рублей
Дети из льготных категорий населения получат новогодние подарки от администрации Новороссийска. Об этом на аппаратном совещании 16 декабря сообщил начальник управления культуры города Сергей Шептий.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Руководитель управления заявил, что за счет средств муниципального бюджета в этом году было закуплено 5,7 тыс. подарков для детей из малоимущих семей, детей-инвалидов и детей семей участников СВО. Свыше 6 тыс. новогодних подарков приобретены в рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани.
Сергей Шептий отметил, что в Новороссийске пройдет ряд новогодних мероприятий для разных возрастных категорий. План праздничных мероприятий проработали с учетом требований существующих мер безопасности. Массовые торжества и новогодние гуляния на территории Новороссийска отменены, о чем ранее сообщал глава города Андрей Кравченко.
Денежные средства из городского бюджета на приобретение новогодних подарков для детей были выделены в октябре текущего года, согласно сведениям ЕИС «Закупки». На эти цели ушло более 5 млн руб.. В описании закупки указывается, что мэрия закупила новогодние подарочные наборы в индивидуальных упаковках, цена одного набора составляет 983 руб.