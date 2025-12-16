Новый маршрут ретропоезда введут в Удмуртии

В Удмуртии появится новый маршрут ретропоезда по маршруту Ижевск—Сарапул, сказал глава республики Александр Бречалов во время ежегодного доклада в Госсовете республики 16 декабря. «Он будет посвящен дореволюционной купеческой культуре старинного города на Каме»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ретропоезд "Рускеальский экспресс" в Карелии

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Ретропоезд "Рускеальский экспресс" в Карелии

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Напомним, сейчас в регионе курсирует тематический ретропоезд «Чайковский экспресс» по направлению Ижевск—Воткинск. Проект был создан к 185-летию композитора Петра Чайковского. Поезд оформлен в дореволюционном стиле XIX века, проект включает театрализованную программу. «Чайковский экспресс» запустился в октябре 2024 года, после чего рейсы стали регулярными.