В Удмуртии снова будет курсировать «Чайковский экспресс» в преддверии Нового года

Пригородный туристский ретропоезд «Чайковский экспресс» вновь вышел на маршрут Ижевск — Воткинск в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Первый зимний рейс состоялся 10 декабря и перевез 120 человек. Всего состав совершит 11 поездок с 10 по 14 и с 16 по 21 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Горбачев, vk Фото: Алексей Горбачев, vk

Поезд отправляется из Ижевска в 08:37 и прибывает на станцию Воткинск в 09:53. В обратном направлении состав отправляется в 16:55 и возвращается в Ижевск в 18:15. Время указано местное.

«Чайковский экспресс» запустили в тестовом режиме в октябре 2024 года. В состав ретропоезда входит старинный паровоз «Л-3095» и оформленные в дореволюционном стиле вагоны. Проводники одеты в форму конца XIX века. В преддверии Нового года для туристов подготовлена праздничная программа с новогодними подарками и балом с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Напомним, ретропоезд «Чайковский экспресс» занял второе место в номинации «Лучший туристический проект» на Премии Русского географического общества 2025 года.

Анастасия Лопатина