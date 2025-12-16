Погрузка зерна на ЗСЖД выросла вдвое за 11 месяцев 2025 года
Более 5 млн т зерна перевезла Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД, филиал ОАО «РЖД») в период с января по ноябрь 2025 года. Это в два раза больше, чем за тот же период 2024-го, сообщили в компании.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Основной объем перевозок пришелся на пшеницу. По ЗСЖД поставщики также отправляли ячмень, зернобобовые и масличные культуры.
Львиную долю зерна поставил Алтайский край — 2,1 млн т. Далее идут Новосибирская (1,2 млн т), Омская (1,6 млн т) и Кемеровская (273,6 тыс. т) области.
Как отметили в ЗСЖД, сибирское зерно экспортируется более чем в 20 стран мира.
Как писал «Ъ-Сибирь», ЗСЖД запустила пилотный проект по отправке грузов АПК из Омской области в Китай. Зерно поступает в КНР со станции Карбышево I.