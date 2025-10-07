ЗСЖД запустила пилотный проект по отправке грузов АПК из Омской области в Китай

Первый контейнерный поезд с партией семян масличного льна отправили в Китай со станции Карбышево I Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиала ОАО «РЖД») в Омской области. Общая масса груза, размещенного в 31 вагоне, составила более 1,6 тыс. т, сообщили в ЗСЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Отмечается, что в грузовом терминале на станции Карбышево I выполнена модернизация контейнерной площадки, что позволило увеличить ее вместимость. Станция отправления находится рядом с местом сбора и хранения сельскохозяйственных грузов.

В ЗСЖД ожидают, что развитие нового маршрута позволит повысить эффективность логистики и укрепит экспортный потенциал омских сельхозпредприятий.

Как писал «Ъ-Сибирь», погрузка зерна на ЗСЖД в первом полугодии увеличилась в 2,5 раза, достигнув 3,1 млн т. Большая часть поставок пришлась на пшеницу, ячмень, горох, гречиху, семена льна и масличные культуры.

Михаил Кичанов