Анатолий Наумов стал зампредседателя Госсовета Удмуртии

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии, генеральный директор предприятия «Элеконд» Анатолий Наумов стал вице-спикеров республиканского парламента—председателем постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам. До этого господин Наумов был замруководителя бюджетной комиссии. Соответствующее решение тайным голосованием поддержало 55 народных избранников на внеочередной, 28-й сессии.

«Вы хорошо знаете Анатолия Федоровича. Он один из опытнейших депутатов, член президиума Государственного Совета, второй раз в республиканском парламенте возглавляет фракцию “Единая Россия”. У него за плечами депутатская работа в трех созывах Сарапульской городской думы, 14 лет он возглавлял Сарапул. Огромный опыт работы в муниципалитете помогает ему в парламентской деятельности»,— сказал председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

Напомним, сегодня пост заместителя председателя Госсовета — руководителя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам покинул Наиль Мухамедзянов. Он ушел в отставку по собственному желанию. По словам Владимира Невоструева, это связано с возросшей нагрузкой на основной работе. Эксперты объясняют уход Наиля Мухамедзянова желанием уделять больше внимания своему бизнесу в непростых экономических условиях.

