Основная работа не вписалась в бюджет

Наиль Мухамедзянов решил покинуть пост заместителя председателя Госсовета — руководителя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам и сложить полномочия депутата. По словам спикера республиканского парламента Владимира Невоструева, это связано с возросшей нагрузкой на основной работе. Предполагается, что Наиля Мухамедзянова сменит на этом посту руководитель фракции «Единая Россия» Анатолий Наумов. Эксперты объясняют уход Наиля Мухамедзянова желанием уделять больше внимания своему бизнесу в непростых экономических условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На внеочередной сессии Госсовета Удмуртии 16 декабря в числе других вопросов рассмотрят личное заявление Наиля Мухамедзянова о сложении депутатских полномочий. Об этом на заседании президиума 15 декабря сообщил председатель республиканского парламента Владимир Невоструев, передает пресс-служба Госсовета.

«В связи с возросшей нагрузкой на основном месте работы Наиль Раисович Мухамедзянов принял решение по собственному желанию сложить с себя полномочия депутата Государственного Совета и написал заявление о досрочном их прекращении»,— прокомментировал господин Невоструев.

На пост заместителя председателя Госсовета — руководителя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам вместо господина Мухамедзянова спикер Госсовета предложил кандидатуру руководителя фракции «Единая Россия» Анатолия Наумова, который в настоящее время является заместителем председателя данной комиссии. Предполагается, что осуществлять свою деятельность новый зампред будет также на непостоянной основе, то есть без отрыва от основного места работы.

Окончательное решение будет принято в ходе тайного голосования на внеочередной сессии 16 декабря.

Наиль Мухамедзянов был депутатом Госсовета Удмуртии пятого, шестого созывов, в нынешнем седьмом созыве является председателем бюджетной комиссии. В марте 2024 года одновременно стал заместителем председателя Госсовета. В республиканском парламенте он работает на неосвобожденной основе, т.е. не получает зарплату. С 1999 года Наиль Мухамедзянов занимал разные должности в ряде коммерческих компаний.

По данным Rusprofile, в настоящее время он является учредителем или соучредителем семи компаний: ООО «Ижспецтранс», ООО «Ижтранском», ООО «ТД Удмуртии» (зарегистрирована в Москве), ООО «Холдинг Центр», ООО «АТР» и ООО «Группа предприятий «Холдинг Орбита М». В четырех из них занимает должность директора. Деятельность компаний связана с перевозкой грузов, арендой и управлением недвижимостью, оптовой торговлей оборудованием и т. д. Ранее он также был руководителем ООО «ГП «Холдинг-М», которое в настоящее время проходит стадию ликвидации.

Анатолий Наумов практически всю жизнь работает на заводе «Элеконд», в 1999 году стал его генеральным директором, но через 2 года возглавил администрацию Сарапула, в 2005 году стал главой города и председателем гордумы. В 2015 году вернулся на «Элеконд» на должность генерального директора. Избирался депутатом Госсовета шестого созыва, в нынешнем созыве возглавил фракцию «Единая Россия».

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Константин Труфанов связывает решение Наиля Мухамедзянова с необходимостью сменить ориентиры и больше уделять времени бизнесу с учетом усложняющихся условий в экономике. Он напомнил, что Наиль Мухамедзянов больше 23 лет является депутатом из Ленинского района Ижевска — сначала в гордуме, потом в Госсовете. Последние три года он был председателем комиссии по бюджету.

«Это огромная работа, которая требует постоянного взаимодействия с правительством, Минфином, казначейством, налоговой и другими структурами. При этом руководил комиссией он на неосвобожденной основе, то есть без зарплаты. Конечно, такая плотная занятость в Госсовете начала мешать его бизнес-проектам. Я думаю, сейчас для него лично на первый план выходит его предпринимательская деятельность. Экономическая ситуация для бизнеса сейчас складывается непростая, поэтому он, вероятно, решил сконцентрироваться на этой части своей жизни. Полагаю, что решение отказаться от депутатского мандата далось ему нелегко. Он один из самых авторитетных и уважаемых депутатов Госсовета»,— говорит господин Труфанов.

Он отметил, что к настоящему моменту уже полностью принят бюджет Удмуртии на ближайшие три года, в работе над которым непосредственно участвовал Наиль Мухамедзянов, т. е. полномочия он слагает после завершения этого сложного процесса. Он мог бы оставаться депутатом, но без руководящей должности в Госсовете и соответствующих задач это уже не так интересно для опытного парламентария, полагает эксперт.

При этом относительно вероятности ухода Наиля Мухамедзянова в связи с возможным назначением на какую-либо должность в правительстве республики или других органах власти Константин Труфанов высказывает большие сомнения. «По существующей практике обычно сначала назначают на какую-то должность, а потом уже человек слагает полномочия депутата, не наоборот. Поэтому тут не стоит искать какие-то иные причины»,— считает господин Труфанов.

Михаил Красильников