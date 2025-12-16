Жители девяти населенных пунктов на Ставрополье остались без воды из-за аварии

Серьезная авария на магистральном водоводе в районе села Новоблагодарное стала причиной ограничений водоснабжения в нескольких населенных пунктах Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С перебоями в водоснабжении столкнулись жители Пятигорска и ближайших населенных пунктов – Горячеводского, Свободы, Энергетика, Константиновского, Среднего и Нижнего Подкумка. Кроме того, подачу воды ограничили в поселках Иноземцево и Капельница под Железноводском.

На месте работают аварийные бригады. Они уже выполнили земляные работы, а сварочные планируют заверщить сегодня, до 12:00. Постепенное заполнение водопроводных сетей и выход системы на рабочий режим будут производить до 12:00 17 декабря.

На время работ организован подвоз питьевой воды.

Мария Хоперская