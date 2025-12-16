Почти 1,6 млн кв. м жилья введено в Нижегородской области за 11 месяцев

За январь-ноябрь 2025 года в Нижегородской области введено 1,58 млн кв. м жилья. Это на 13,3% меньше в сравнении с тем же периодом 2024 года, сообщает Росстат.

Из общей площади 1,05 млн кв. м введено населением. Это на 11,8% меньше в сравнении с январем-ноябрем предыдущего года.

В целом по Приволжскому федеральному округу введено 16,24 млн кв. м жилья (снижение на 8,7%), в том числе населением — 11 млн кв. м (снижение на 10,6%).

Показатели по вводу ухудшились у большинства регионов округа, кроме Кировской области (рост на 4,1%, до 525 тыс. кв. м), Татарстана (рост на 2,7%, до 3,29 млн кв. м), Марий Эл (рост на 0,9%, до 413,3 тыс. кв. м), Оренбургской области (рост на 0,5%, до 1,14 млн кв. м) и Пермского края (рост на 0,4%, до 1,55 млн кв. м). Наибольшее снижение произошло в Мордовии — на 27,3% (до 212 тыс. кв. м).

Как писал «Ъ-Приволжье», за 10 месяцев 2025 года в Нижегородской области ввели 1,38 млн кв. м жилья — на 22,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Галина Шамберина