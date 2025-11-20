Ввод жилья в Нижегородской области за 10 месяцев сократился на 22%

В Нижегородской области за январь-октябрь 2025 года введено 1,38 млн кв. м жилья, говорится в материалах Росстата. Это на 22,3% меньше в сравнении с тем же периодом 2024 года.

В том числе в октябре введено 125,7 тыс. кв. м жилья — на 67% больше, чем в октябре прошлого года.

Население из общей площади жилья за 10 месяцев текущего года ввело 967,9 тыс. кв. м. Этот показатель уменьшился на 18,2%. В октябре 2025 года населением введено 90,1 тыс. кв. м жилья — в 7,6 раза больше, чем в октябре 2024 года.

Общий показатель по вводу жилья в Приволжском федеральном округе за 10 месяцев снизился на 11%, до 14,65 млн кв. м. Рост показали Татарстан (на 0,9%, до 3,08 млн кв. м), Чувашия (на 5,1%, до 679,1 тыс. кв. м) Пермский край (на 2,7%, до 1,42 млн кв. м) и Кировская область (на 1,4%, до 451,5 тыс. кв. м). Наибольшее снижение произошло в Пензенской области — на 27,6%, до 585,8 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», за девять месяцев 2025 года объем ввода жилья в Нижегородской области сократился на 26%.

Галина Шамберина