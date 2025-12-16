При угрозе атак воронежцев будут эвакуировать с центральных площадей

На новогодних праздниках при угрозе атак ВСУ жителей Воронежа будут эвакуировать с площади Ленина и Адмиралтейской площади, где запланированы массовые гуляния. Об этом сообщили в мэрии.

Глава города Сергей Петрин на еженедельной планерке отметил, что учитывает «возможность попыток дестабилизации обстановки в новогодние праздники». Для обеспечения безопасности на площадях будут оборудованы эвакуационные выходы, а сотрудники частных охранных предприятий, работающие на объектах, пройдут соответствующие инструктажи. Дополнительно мониторинг обстановки на местах будет осуществляться дежурными главами управлений.

Вчера господин Петрин рассказал, как проходит восстановление дома, пострадавшего при ударе БПЛА 10 декабря.

Кабира Гасанова