Мэр Воронежа рассказал о восстановлении дома, пострадавшего при атаке БПЛА

Восстановление дома в Левобережном районе Воронежа, пострадавшего при атаке БПЛА, может занять около месяца. По его словам, в доме пострадала кровля, перекрытие между 14-м и 15-м этажами, а также остекление нескольких квартир. О масштабе и сроках работ во время пресс-подхода на еженедельной планерке рассказал мэр Сергей Петрин.

«На данный момент замеры произведены, изготовление оконных блоков в стадии изготовления. Сейчас определяемся с техническими решениями по восстановлению поврежденных перекрытий. Надеюсь, получим технические решения нашего опорного вуза, подрядная организация, которая готова производить работу, уже определена. Чтобы не было фантазий, все это не быстро, порядка месяца»,— подчеркнул господин Петрин.

Он пояснил, что на время работ жителям пострадавших квартир будет предоставлена возможность проживания в пунктах временного размещения (ПВР). На данный момент в них размещено 15 воронежцев.

10 декабря в Воронежской области был поврежден многоэтажный дом в Левобережном районе регцентра, здание промышленного назначения на юге региона, остекление частного дома, пристройка и гараж, а также ЛЭП, из-за чего без света остались две улицы в одном из сел.

Ульяна Ларионова