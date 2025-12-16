Шайба Кузьменко не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче против «Далласа»

«Даллас Старс» на своем льду одержал победу над «Лос-Анджелес Кингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Автором единственного гола в составе проигравших стал российский нападающий Андрей Кузьменко. Всего в этом сезоне он набрал 9 очков (5 голов+4 результативные передачи). У победителей отличились Мэтт Дюшен, Оскар Бак, Микко Рантанен и Уайатт Джонстон.

«Даллас», набравший 49 очков в 34 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В активе «Лос-Анджелеса» 37 баллов по итогам 32 встреч, клуб располагается на третьей строке Тихоокеанского дивизиона.

В других матчах дня «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел 14-е домашнее поражение в сезоне. Команда уступила «Анахайм Дакс» — 1:4. В составе гостей шайбу забросил защитник Павел Минтюков. У хозяев голевым пасом отличился форвард Артемий Панарин. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков.

26 спасений голкипера Сергея Бобровского позволили «Флорида Пантерс» на выезде обыграть «Тампа-Бей Лайтнинг». Игра завершилась со счетом 5:2.

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич записал в свой актив результативную передачу. Его команда дома уступила «Нэшвилл Предаторс» — 5:2.

Таисия Орлова