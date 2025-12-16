В Челябинской области 53 школы закрылись на карантин из-за ОРВИ

На карантин закрылись 53 школы Челябинской области из-за большого числа заболевших гриппом и ОРВИ. Еще 31 образовательное учреждение перешли на дистанционный формат обучения. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе министерства образования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Также есть школы, в которых на дистанционный формат обучения переведена только определенная часть учебных классов»,— подчеркнули в пресс-службе.

По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости. С 1 по 7 декабря зарегистрировано 100,9 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», еще 8 декабря на карантин были закрыты всего восемь школ Челябинской области.