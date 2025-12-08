В Челябинской области восемь школ закрылись на карантин из-за ОРВИ

Восемь школ Челябинской области полностью закрыты на карантин по состоянию на 8 декабря. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе регионального министерства образования. Причиной стала высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ.

«Также есть школы, в которых на дистанционный формат обучения переведена только определенная часть учебных классов»,— отметили в пресс-службе минобра.

В конце ноября управление Роспотребнадзора по Челябинской области заявляло о сезонном росте заболеваемости, характерном для текущего периода года. С 17 по 23 ноября было зарегистрировано 60,88 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения региона. Это ниже эпидемического порога на 38,5%.