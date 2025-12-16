Посол РФ опроверг сообщения тайских СМИ о российских наемниках в Камбодже

Посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик опроверг сообщения СМИ Таиланда об участии российских граждан в камбоджийско-таиландском конфликте в качестве наемников. По его словам, нет никаких доказательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик

Фото: МИД РФ Посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик

«Если Таиланд обвиняет нас в распространении ложной информации, они зря тратят время. Я не буду давать дальнейших комментариев»,— также подчеркнул посол во время пресс-конференции в Пномпене, посвященной итогам внешнеполитической деятельности РФ в 2025 году (цитата по телеканалу PPTV).

Дипломат выразил обеспокоенность продолжающимся вооруженным конфликтом. Он подчеркнул, что Россия призывает обе стороны проявить сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы среди мирного населения.

В июле столкновения на границе двух стран привели к гибели 48 человек, порядка 300 тыс. были вынуждены покинуть дома. В октябре Таиланд и Камбоджа заключили перемирие под эгидой США. Бои на границе стран возобновились 8 декабря. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

