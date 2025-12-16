Мазут на станции Чаис в Пензенской области разлился на площади 1 тыс. кв. м.

Площадь разлива мазута после схода цистерн с рельсов на станции Чаис в Пензенской области оценивается в 1 тыс. кв. м., сообщает Росприроднадзор. Ранее называлась цифра в 750 кв. м.

Инцидент произошел 22 декабря, в результате схода с рельсов 22 железнодорожных цистерн с топочным мазутом произошло возгорание локомотива.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что загрязненный грунт планируется вывезти на полигон до новогодних праздников. Рекультивация территории запланирована на весну 2026 года.

Движение пассажирских поездов через станцию Чаис было возобновлено 15 декабря после приостановки из-за чрезвычайного происшествия.

Никита Маркелов