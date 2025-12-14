Маршруты двух поездов до Челябинска изменили из-за ЧП в Пензенской области

В Пензенской области 13 декабря произошел сход вагонов из-за столкновения грузового поезда и тепловоза. В связи с этим два пассажирских поезда из Москвы в Челябинск направили по измененному маршруту, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

По данным ФПК, поезда №14 и 302 направлением Москва – Челябинск на время восстановительных работ направили через станции Сызрань и Пенза.

Кроме того, были задержаны поезда №13 и 301 из Челябинска в Москву. По данным ФПК, последний состав прибыл в столицу.

Авария произошла днем 13 декабря на станции Чаис Куйбышевской железной дороги. По данным Центрального МСУТ СК РФ, тогда грузовой поезд столкнулся с тепловозом, из-за чего с рельсов сошли локомотивы с 23 цистернами с пропан-бутаном. Пострадавших нет. По факту аварии возбуждено уголовное дело.