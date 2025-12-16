Объем ННЭ Удмуртии увеличится в 2026 году до $245 млн

Объем несырьевого неэнергетического экспорта к концу 2026 года планируется увеличить до $245 млн через расширение географии со странами Персидского залива, Африки, Ближнего Востока и усиление взаимодействия со странами ШОС и СНГ, сказал глава республики Александр Бречалов во время ежегодного доклада в Госсовете республики 16 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«В 2026 году пройдут бизнес-миссии во Вьетнам, Индию, Узбекистан, Южно-Африканскую республику, а также выставки в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Иране. Цель — заключение не менее 40 экспортных контрактов»,— сказал глава региона.

Напомним, в 2024 году продукция из Удмуртии экспортировалась в 55 стран, включая Казахстан, Индию, Белоруссию, Турцию, Венгрию, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Ирак и Азербайджан. Самую крупную долю объемов экспорта республики составили машины, оборудование и транспортные средства — 21,3%.