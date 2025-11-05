Китай обеспечил 64,5% объемов импорта Удмуртии за 2024 год

Самую крупную долю объемов экспорта Удмуртии в 2024 году составили машины, оборудование и транспортные средства — 21,3%. Далее идут минеральные продукты и металлы, включая изделия из них — 17,2 и 15,9% соответственно. Это следует из законопроекта о стратегии социально-экономического развития республики до 2036 года. Документ опубликован на сайте правительства Удмуртии. Доля древесины и бумажно-целлюлозных изделий составила 15,9%.

«Экспорт Удмуртии в 2024 году по сравнению с 2023-м увеличился на 49,9%. Рост произошел практически по всем товарным группам. Причиной этому стала переориентация экспортеров на новые рынки сбыта, переход на платежи в национальной валюте, предоставление мер государственной поддержки»,— говорится в документе.

Продукция из региона экспортировалась в 55 стран, включая Казахстан (21%), Индию (17,1%), Белоруссию (12,3%), Турцию (12,1%), Венгрию (7,8%), Китай (4,2%), Кыргызстан (3,7%), Узбекистан (3,4%), Ирак (3,1%) и Азербайджан (2,6%).

«Импорт Удмуртии традиционно составляет 3-5% ВРП. В 2024 году произошло сокращение объемов импорта относительно уровня предыдущего года на 2,7%»,— указывается в законопроекте.

В республику ввозилась продукция из 80 стран, включая Китай (64,5 %), Белоруссию (8,4%), Казахстан (4,1%), Корею (3,2%), Индию (3,1%) и Турция (2,9 %). Товарная номенклатура импорта представлена машинами, оборудованием и транспортными средствами (57,5% общей доли импорта), металлами и изделиями из них (21%), продукцией химической промышленности и каучук (9,4%).

«Доля внешнеторгового оборота Удмуртии во внешней торговле ПФО составила 1,3%. В 2024 году несырьевой неэнергетический экспорт Удмуртии по сравнению с 2023 годом увеличился на 53,7%»,— отмечается в документе. К концу 2030 году последний показатель должен составить $337,5 млн, а число экспортеров увеличиться до 840 субъектов.