Наиль Мухамедзянов покинул пост вице-спикера Госсовета Удмуртии

Заместитель председателя Госсовета Удмуртии — руководитель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов официально сложил полномочия депутата. Ранее он подал заявление об отставке по собственному желанию. Соответствующее постановление сегодня приняли депутаты Госсовета республики на внеочередной, 28-й сессии.

Напомним, по словам спикера республиканского парламента Владимира Невоструева, это решение связано с возросшей нагрузкой на основной работе. Предполагается, что Наиля Мухамедзянова сменит на этом посту руководитель фракции «Единая Россия» Анатолий Наумов. Эксперты объясняют уход Наиля Мухамедзянова желанием уделять больше внимания своему бизнесу в непростых экономических условиях.

