«Известия»: при нападении подростка на школу в Одинцово погиб ребенок

По предварительным данным, при нападении подростка с ножом в школе в Одинцово погиб один ученик, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Информацию подтверждает Msk1.ru со ссылкой на министерство информации и молодежной политики: «Один из учеников погиб в поножовщине в школе в Одинцово. Трое ранены».

ТАСС в оперативных службах заявили, что есть пострадавшие, не уточняя их число. Детский омбудсмен Подомсковья подтвердил «РИА Новости» факт нападения и наличие пострадавших. Другие данные уточняются.

Telegram-канал 112 пишет, что погибший — охранник. Очевидец заявил «РИА новости», что охранник получил ранения, а учащихся эвакуировали в Дом молодежи напротив школы.

Нападение произошло сегодня утром в общеобразовательной школе в Одинцовском округе, в поселке Горки-2. Предварительно, нападавший — ученик средней школы, его мотивы неизвестны.