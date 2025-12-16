Axios: США хотят как можно скорее прийти к РФ с сильным предложением по Украине

США планируют в ближайшее время представить России «сильнейший пакет» предложений по урегулированию на Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника издания, задача Вашингтона — подготовить такой комплекс мер, который позволит завершить переговорный процесс и будет приемлем для президента России Владимира Путина. Такой вывод сделан по итогам переговоров делегаций США и Украины в Берлине 14-15 декабря.

При этом, уточняет Axios, новые предложения США грозят Украине «болезненными уступками». Россия, в свою очередь, может отказаться от сделки и потребовать большего. Основным нерешенным вопросом остается территориальный.

Накануне завершились двухдневные переговоры представителей США, Украины и Евросоюза. Стороны пришли к «значительному прогрессу» в урегулировании, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Следующий раунд встреч, по информации Axios, пройдет в Майами в присутствии военнослужащих.