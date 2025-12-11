Трамп пригрозил президенту Колумбии проблемами из-за наркотрафика

Президент США Дональд Трамп заявил, что у президента Колумбии Густаво Петро «могут быть большие проблемы», если он не изменит подход в борьбе с наркотрафиком. Господин Трамп предупредил, что Колумбия может стать следующей после Венесуэлы целью Соединенных Штатов в регионе.

«У него могут быть большие проблемы, если он не одумается. Колумбия производит много наркотиков. У них есть кокаиновые фабрики, где они производят кокаин»,— сказал президент США (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

В интервью Politico Дональд Трамп говорил о возможном применении военной силы против мексиканских и колумбийских наркокартелей.

С начала сентября армия США наносит удары по судам у берегов Венесуэлы, подозреваемым в перевозке наркотиков. 9 декабря министр обороны Пит Хегсет объявил о начале операции Southern Spear («Южное Копье»), направленной против наркогруппировок в Западном полушарии.