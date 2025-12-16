Глава Удмуртии: уровень безработицы в республике составляет 1,7%

На начало 2025 года уровень общей безработицы в Удмуртии составлял 1,7%, заявленная потребность в работниках на 1 декабря — 13,8 тыс. человек, сказал глава республики Александр Бречалов во время ежегодного доклада в Госсовете республики 16 декабря.

«Работа есть <...> растет размер среднемесячной зарплаты. За январь—сентябрь она составила 74,6 тыс. руб. Это плюс 18,5% к аналогичному периоду 2024 года. Реальная зарплата выросла на 7,3%»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, согласно исследованиям сервиса hh.ru. республика заняла 14 место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства. На конец ноября уровень безработицы в регионе составил 1,4%. Конкуренция на рынке труда составила 5,4 резюме на вакансию.