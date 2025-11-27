Удмуртия заняла 14-е место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства в третьем квартале, следует из данных портала hh.ru. Аналитики поставили республике 65 баллов. В рейтинге учитывались медианная предлагаемая зарплата, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы (данные Росстата) и доля соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри своего региона.

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Медианная зарплата в регионе составила 72,3 тыс. руб., а прожиточный минимум — 15,8 тыс. руб. Конкуренция на рынке труда составила 5,4 резюме на вакансию, а уровень безработицы — 1,4%. Доля соискателей, ищущих работу вне региона — 6,5%, что ниже среднего уровня.

Лидерами рейтинга стали Татарстан, Забайкальский край и Амурская область. «Сегодня соискатели все чаще ценят не только размер оклада, но и комплекс условий: сколько средств остается после обязательных расходов, насколько стабильно их рабочее место и есть ли уверенность в завтрашнем дне. Регионы-лидеры предлагают именно такую среду – устойчивую, сбалансированную и ориентированную на качество жизни, что делает их крайне привлекательными для долгосрочного трудоустройства и построения карьеры»,— комментирует директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Анастасия Лопатина