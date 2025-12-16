В 2025 году Новороссийск закупил технику на 65,5 млн рублей

Центр благоустройства Новороссийска за прошедшие месяцы 2025 года приобрел 18 единиц специальной техники на общую сумму более 65,5 млн руб. Об этом сообщил начальник центра Кирилл Кесьян на аппаратном совещании в администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время в распоряжении МБУ «Центр благоустройства» находятся 145 единиц спецтехники, 34 из них подлежат списанию. Кирилл Кесьян подчеркнул, что работы по списанию и утилизации планируется провести в первом квартале 2026 года. Вся остальная техника, имеющаяся в автопарке центра, прошла технические осмотры и получила страховки.

В следующем году МБУ «Центр благоустройства» произведет бетонирование территорий, работы назначены на третий квартал 2026 года. В план включили приобретение самоходного катка и трала для этой техники, о чем сообщил Кирилл Кесьян.

«Если взять 2022 год, то износ техники, вы только вдумайтесь, составлял 80%. Она не могла работать. Сегодня мы видим конкретный результат»,— заявил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, комментируя доклад начальника МБУ «Центр благоустройства».

София Моисеенко