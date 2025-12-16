ФСБ: несовершеннолетние планировали взорвать нефтепровод «Дружба» под Липецком

В Липецкой области по подозрению в подготовке к диверсии на нефтепроводе задержаны четыре подростка в возрасте от 14 до 17 лет. Как сообщили в Следственном комитете России, несовершеннолетние арестованы. В ФСБ уточнили, что диверсию готовили на наземном участке нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе.

Следствие считает, что лица, действующие в интересах украинских спецслужб, через Telegram уговорили несовершеннолетних за вознаграждение подорвать участок нефтепровода и в тайнике оставили для них взрывное устройство. По пути к месту предполагаемой диверсии подростков задержали оперативники липецкого управления ФСБ.

В рамках уголовного дела (ч. 1 ст. 30, п. «а » ч. 2 ст. 281 УК РФ) следователи провели обыски в домах задержанных. Сейчас их проверяют на возможную причастность к другим преступлениям.

Вчера, 15 декабря, ФСБ России сообщила о задержании 10 человек, совершивших диверсии и теракты под угрозами со стороны спецслужб Украины. На территории пяти регионов подозреваемые поджигали служебные машины сотрудников правоохранительных органов, а также вмешивались «в деятельность объектов энергетики и транспорта».

Сергей Толмачев, Воронеж