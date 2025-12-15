ФСБ задержала 10 россиян, совершавших диверсии из-за шантажа спецслужб Украины

ФСБ задержала в пяти регионах 10 россиян. Они совершили диверсии и теракты под угрозами со стороны спецслужб Украины.

Задержания прошли в Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. По данным ФСБ, задержанные поджигали служебные машины сотрудников правоохранительных органов, а также вмешивались «в деятельность объектов энергетики и транспорта».

На допросах граждане заявили, что под воздействием мошенников оформили кредиты и перевели на «безопасные счета» от 300 тыс. до 1,6 млн руб. С ними через Telegram связались мошенники под видом представителей правоохранительных органов и пригрозили привлечением к уголовной ответственности за финансирование ВСУ. Россиян склонили «к совершению противоправных действий» якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205 (теракт) УК РФ. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.