Комитет по туризму города Москвы был создан в 2018 году и помогает увеличивать турпоток гостей из разных регионов и стран. В 2024 году столицу посетили рекордные 26 млн гостей. Мостуризм способствует формированию у путешественников актуальных и современных представлений о российской столице. Проводит масштабные события для аудитории любых возрастов и интересов. Представляет туристические возможности Москвы в российских городах и дружественных зарубежных странах. Поддерживает предпринимателей, работающих в индустрии гостеприимства, и содействует повышению качества их услуг. Сегодня московская туристическая отрасль стала важной частью городской экономики. За 2024 год индустрия гостеприимства принесла в городской бюджет 235 млрд руб., а ее оборот составил около 1,7 трлн руб.