269 медицинских специалистов начало работать в Удмуртии в текущем году

За 2025 год в Удмуртии положительный кадровый баланс, в систему здравоохранения пришло 107 врачей и 162 средних медработника, сказал глава республики Александр Бречалов во время ежегодного доклада в Госсовете республики 16 декабря.

«В 2026 году мы должны улучшить эти показатели. Конечно, остаются проблемные вопросы. Жители справедливо жалуются на нехватку стоматологов, некоторых узких специалистов в Воткинске, Сарапуле, районах республики»,— сказал господин Бречалов.

Он добавил, что с республиканским минздравом была утверждена программа по привлечению кадров из других регионов. «Важно четко ей следовать. Особенно в новые объекты здравоохранения»,— добавил он. По словам главы региона, необходимо расширить систему по переобучению и наставничеству для молодых врачей.

Напомним, что минздраву на следующий год запланировано направить практически 14 млрд руб. Почти 350 млн руб. из этих средств планируют потратить на модернизацию отрасли и дооснащение медучреждений.